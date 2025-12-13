Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 50 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 50 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 50/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 05.12.2025 und dem 12.12.2025. Stand ist der 12.12.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -8,07 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 29: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -7,20 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 28: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -6,58 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 27: QIAGEN
QIAGEN: -5,10 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 26: Sartorius vz
Sartorius vz: -4,53 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 25: ATOSS Software
ATOSS Software: -4,02 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 24: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -3,69 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 23: Siltronic
Siltronic: -3,37 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 22: 1&1
1&1: -3,31 Prozent
Quelle: 1&1 AG
Platz 21: Infineon
Infineon: -3,24 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 20: CANCOM SE
CANCOM SE: -2,86 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 19: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -2,72 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 18: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -2,71 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 17: SAP SE
SAP SE: -2,37 Prozent
Quelle: SAP
Platz 16: JENOPTIK
JENOPTIK: -2,01 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 15: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -1,18 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 14: Drägerwerk
Drägerwerk: -0,88 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 13: Bechtle
Bechtle: -0,28 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 12: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -0,05 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 11: United Internet
United Internet: 0,16 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 10: IONOS
IONOS: 0,19 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 9: PNE
PNE: 0,39 Prozent
Quelle: PNE
Platz 8: Kontron
Kontron: 0,80 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 7: TeamViewer
TeamViewer: 1,08 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 6: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 1,20 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 5: freenet
freenet: 1,72 Prozent
Quelle: freenet
Platz 4: Nagarro SE
Nagarro SE: 5,25 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 3: SMA Solar
SMA Solar: 5,92 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 2: HENSOLDT
HENSOLDT: 6,72 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 1: Nordex
Nordex: 10,88 Prozent
Quelle: Nordex AG
