Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 50 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 50 im Überblick
KW 50: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 50: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
13.12.25 03:05 Uhr
TecDAX-Performance in KW 50: Diese Aktien legten zu - und diese verloren | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 50 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.552,4 PKT -10,0 PKT -0,28%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 50

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 50/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 05.12.2025 und dem 12.12.2025. Stand ist der 12.12.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -8,07 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 29: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -7,20 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 28: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -6,58 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 27: QIAGEN

QIAGEN: -5,10 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 26: Sartorius vz

Sartorius vz: -4,53 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 25: ATOSS Software

ATOSS Software: -4,02 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 24: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -3,69 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 23: Siltronic

Siltronic: -3,37 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 22: 1&1

1&1: -3,31 Prozent

Quelle: 1&1 AG

Platz 21: Infineon

Infineon: -3,24 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 20: CANCOM SE

CANCOM SE: -2,86 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 19: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -2,72 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 18: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -2,71 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 17: SAP SE

SAP SE: -2,37 Prozent

Quelle: SAP

Platz 16: JENOPTIK

JENOPTIK: -2,01 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 15: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -1,18 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 14: Drägerwerk

Drägerwerk: -0,88 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 13: Bechtle

Bechtle: -0,28 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 12: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -0,05 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 11: United Internet

United Internet: 0,16 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 10: IONOS

IONOS: 0,19 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 9: PNE

PNE: 0,39 Prozent

Quelle: PNE

Platz 8: Kontron

Kontron: 0,80 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 7: TeamViewer

TeamViewer: 1,08 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 6: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 1,20 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 5: freenet

freenet: 1,72 Prozent

Quelle: freenet

Platz 4: Nagarro SE

Nagarro SE: 5,25 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 3: SMA Solar

SMA Solar: 5,92 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 2: HENSOLDT

HENSOLDT: 6,72 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 1: Nordex

Nordex: 10,88 Prozent

Quelle: Nordex AG

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

