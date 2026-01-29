DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -6,0%Nas23.685 -0,7%Bitcoin70.453 -5,4%Euro1,1971 ±0,0%Öl70,71 +2,9%Gold5.430 +0,3%
Analysen im Überblick

Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

29.01.26 23:18 Uhr
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von Raiffeisen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raiffeisen
42,14 EUR 0,48 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Raiffeisen wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,80 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,900 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 41,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,33 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,96 Milliarden EUR aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,68 EUR, gegenüber 3,19 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 8,51 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,42 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Raiffeisen

DatumRatingAnalyst
29.11.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
29.11.2012Raiffeisen Bank International equal-weightMorgan Stanley
29.11.2012Raiffeisen Bank International underperformExane-BNP Paribas SA
07.09.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.09.2012Raiffeisen Bank International reduceNomura
DatumRatingAnalyst
30.08.2012Raiffeisen Bank International overweightJ.P. Morgan Cazenove
25.05.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
20.04.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
30.03.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
02.03.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.11.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
29.11.2012Raiffeisen Bank International equal-weightMorgan Stanley
07.09.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
30.08.2012Raiffeisen Bank International neutralUBS AG
28.08.2012Raiffeisen Bank International neutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2012Raiffeisen Bank International underperformExane-BNP Paribas SA
06.09.2012Raiffeisen Bank International reduceNomura
16.02.2012Raiffeisen Bank International sellUBS AG
26.08.2011Raiffeisen Bank International reduceNomura
04.07.2011Raiffeisen Bank International reduceNomura

