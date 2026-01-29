Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Analysen im Überblick

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von Raiffeisen.

Raiffeisen wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,80 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,900 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 41,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,33 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,96 Milliarden EUR aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,68 EUR, gegenüber 3,19 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 8,51 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,42 Milliarden EUR generiert worden waren.

