DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,35 -2,5%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.639 -1,1%Euro1,1971 +0,1%Öl69,40 +1,0%Gold5.550 +2,5%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 OHB 593612 Novo Nordisk A3EU6F CSG Group A420X0 Tesla A1CX3T
EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

29.01.26 08:36 Uhr

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08:35 Uhr um 5,0 Punkte höher mit 24.905. In den Handel gegangen war er mit 24.933 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.017 und das Tagestief bei 24.841 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.675 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 02:37 ET (07:37 GMT)