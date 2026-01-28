Jensen Huangs Favorit

NVIDIA-CEO Jensen Huang hob auf der CES 2026 ein kleines Robotik-Unternehmen hervor. Ein Analyst sieht für die Aktie erhebliches Kurspotenzial.

• NVIDIA-CEO Jensen Huang hob Serve Robotics während seiner CES-Keynote lobend hervor

• Serve Robotics ist ein 2021 von Uber abgespaltener Hersteller autonomer Lieferroboter für Bürgersteige

• Im dritten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 209 Prozent, während sich der Verlust vervierfachte



Wer­bung Wer­bung

Jensen Huangs Lob auf der CES für Lieferroboter-Hersteller

Während seiner Keynote auf der CES 2026 am 6. Januar in Las Vegas sprach NVIDIA-CEO Jensen Huang über die Zukunft von Physical AI, also künstlicher Intelligenz, die in der physischen Welt agiert. Dabei zeigte er ein Bild eines autonomen Lieferroboters und äußerte sich lobend über das dahinterstehende Unternehmen. Das Unternehmen ist Serve Robotics, ein 2021 von Uber abgespaltener Hersteller von Lieferrobotern für Bürgersteige.

Die Erwähnung durch Huang ist bemerkenswert, da NVIDIA und Serve Robotics strategische Partner sind. NVIDIA war bis 2025 auch Anteilseigner des Unternehmens, veräußerte die Beteiligung jedoch im vergangenen Jahr. Huang betonte bei seiner Präsentation, dass Physical AI die nächste Generation der künstlichen Intelligenz darstelle. Serve Robotics entwickelt KI-gesteuerte Lieferroboter, die Bestellungen von Restaurants und Einzelhändlern autonom an Kunden ausliefern - zu Kosten von etwa einem US-Dollar pro Lieferung bei einer durchschnittlichen Distanz von 2,5 Meilen (ca. 4 km).

Northland-Analyst: Kursziel impliziert erhebliches Potenzial

Am 2. Januar 2026 bekräftigte Michael Latimore, Analyst bei Northland Capital Markets, seine Kaufempfehlung für Serve Robotics. Wie CNBC berichtet, stuft Latimore die Aktie mit "Outperform" ein und hält an seinem Kursziel von 26 US-Dollar fest - dem höchsten unter allen Analysten. Basierend auf dem Schlusskurs von 10,38 US-Dollar zum Jahresende 2025 entspricht das einem Aufwärtspotenzial von mehr als 150 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Latimore bezeichnete Serve Robotics laut CNBC als eine der besten Investitionen im Bereich Physical AI und ernannte die Aktie zu einem seiner Top-Picks für 2026. Das Unternehmen habe mit seinem virtuellen Fahrer eines der schwierigsten Probleme der Technologie gelöst, so der Analyst. Laut TipRanks bewerten insgesamt fünf Analysten die Aktie mit einer Kaufempfehlung, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 20 US-Dollar.

2.000 Roboter im Einsatz - Umsatz soll sich verzehnfachen

Serve Robotics gab am 12. Dezember 2025 in einer Pressemitteilung bekannt, das Jahresziel von 2.000 eingesetzten Lieferrobotern erreicht zu haben. Damit betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben die größte Bürgersteig-Lieferflotte in den USA. Die Roboter sind in Städten wie Los Angeles, Chicago, Miami, Dallas-Fort Worth, Atlanta und Fort Lauderdale im Einsatz und liefern Bestellungen für Partner wie Uber Eats, Doordash, 7-Eleven, Shake Shack und Little Caesars aus.

Im dritten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 209 Prozent auf 687.000 US-Dollar, während sich der Verlust auf 33 Millionen US-Dollar vervierfachte. Das Management erwartet für 2026 eine Verzehnfachung des Umsatzes auf etwa 25 Millionen US-Dollar.

D. Maier / Redaktion finanzen.net