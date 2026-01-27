DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.250 +0,1%Euro1,1997 -0,4%Öl67,75 +0,1%Gold5.223 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt schwächer -- US-Börsen uneinheitlich -- PUMA: Neuer Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Neue FSD-Preisstrategie tritt am 14. Februar in Kraft Tesla-Aktie im Fokus: Neue FSD-Preisstrategie tritt am 14. Februar in Kraft
Discord IPO: Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt Discord IPO: Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sensortechnik

Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen

28.01.26 03:29 Uhr
NASDAQ-Aktie Aeva Technologies: Das müssen Anleger über den neuen Lidar-Anbieter von NVIDIA wissen | finanzen.net

Durch eine neue strategische Partnerschaft rückt der Lidar-Spezialist Aeva Technologies in den Anlegerfokus. Warum auch Chipriese NVIDIA das Unternehmen in den Fokus genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aeva Technologies Inc Registered Shs
12,00 EUR -0,90 EUR -6,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,82 EUR 0,10 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Aeva liefert 4D-Lidar als Referenzsensor für die NVIDIA-DRIVE-Hyperion-Plattform
• Die Technologie soll automatisiertes Fahren auf Level 3 und Level 4 ermöglichen
• Serienfahrzeuge mit Aeva-Lidar sind ab 2028 geplant

Wer­bung

Das US-amerikanische Unternehmen Aeva Technologies entwickelt Lidar-Sensoren für automatisiertes fahren. Lidar steht dabei für "Light Detection and Ranging" - beschreibt also eine Sensortechnologie, die mithilfe von Laserimpulsen die Umgebung eines Fahrzeugs in Echtzeit erfasst.

Das im kalifornischen Mountain View ansässige Unternehmen setzt auf eine eigene 4D-FMCW-Technologie, die Entfernungen und Objektgeschwindigkeiten gleichzeitig misst und für den Serieneinsatz ausgelegt ist.

Aeva erreicht den nächsten Meilenstein

Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, wurde Aevas 4D-FMCW-Lidar-Technologie als Referenzsensor für die autonome Fahrzeugplattform DRIVE Hyperion von NVIDIA ausgewählt. Die Partnerschaft bringt Aeva in eine zentrale Rolle innerhalb der Sensorarchitektur, auf die Automobilhersteller bei der Entwicklung automatisierter Fahrzeuge zurückgreifen.
Laut Aeva unterstreicht die Entscheidung die technologische Reife der eigenen Lösung. CEO Soroush Salehian erklärte, man fühle sich geehrt, dass Aeva-Lidar künftig als Lidar-Sensor für die Hyperion-Plattform eingesetzt werde. Dies zeige die wachsende Akzeptanz der Technologie bei Herstellern, die Fahrzeuge mit höherem Automatisierungsgrad auf den Markt bringen wollen.

Wer­bung

4D-Lidar als technologische Besonderheit

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht Aevas sogenannte FMCW-4D-Lidar-Technologie. Aus der Mitteilung des Unternehmens geht hervor, dass die Sensoren nicht nur dreidimensionale Positionsdaten erfassen, sondern zusätzlich die Geschwindigkeit jedes einzelnen Messpunkts bestimmen. Dadurch soll das System Verkehrsteilnehmer stabiler erkennen und Bewegungen zuverlässiger vorhersagen können.

Die Sensoren basieren auf einer Silizium-Photonik-Architektur und sind laut Aeva speziell für den Einsatz in Serienfahrzeugen entwickelt. Die Einbindung als Referenzsensor in eine offene Plattform wie DRIVE Hyperion erhöht die Sichtbarkeit der Technologie bei globalen Automobilherstellern und erleichtert deren Integration in unterschiedliche Fahrzeugprogramme.

Vom Referenzsensor zur Serienanwendung

Dass Aeva zunehmend als Serienlieferant wahrgenommen wird, zeigt auch der zeitliche Rahmen der Kooperation. Laut der Pressemitteilung des Unternehmens planen Aeva und NVIDIA, Produktionsfahrzeuge mit integrierter 4D-Lidar-Technologie ab 2028 zu unterstützen. Die Zusammenarbeit ist damit klar auf langfristige Serienprogramme ausgelegt.

Wer­bung

Investor’s Business Daily zufolge präsentierte NVIDIA auf der CES 2026 erste Anwendungen der Plattform und nannte den Mercedes CLA als erstes Fahrzeug mit NVIDIA-basierter Autonomie-Technologie, dessen Marktstart für Anfang 2026 vorgesehen ist. Die vollständige Serienintegration von Aeva-Lidar ist für einen späteren Schritt geplant, verdeutlicht jedoch den Anspruch des Unternehmens, Teil künftiger Fahrzeugarchitekturen zu werden.

OEM-Aufträge stärken Aevas Position

Die Partnerschaft mit NVIDIA ist dabei nicht die erste ihrer Art. Schon im Dezember 2025 kündigte Aeva einen exklusiven globalen Serienauftrag eines großen europäischen Automobilherstellers an. Aeva stellt demzufolge als Tier-1-Lieferant Lidar-Systeme für eine Level-3-Fahrzeugplattform bereit, mit einer Laufzeit bis in die 2030er-Jahre.

Diese Entwicklung stärkt die Ausgangsposition des Unternehmens im Markt für automatisiertes Fahren. Die Kombination aus eigenen Serienaufträgen und der Rolle als Referenzsensor-Lieferant innerhalb der NVIDIA-Plattform zeigt, dass Aeva nicht nur als Technologieanbieter, sondern zunehmend als industriell relevanter Zulieferer wahrgenommen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Aeva Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aeva Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aeva Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: metamorworks / Shutterstock.com, Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen