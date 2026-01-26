DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin73.958 -0,5%Euro1,2042 +1,4%Öl67,55 +2,8%Gold5.188 +3,5%
Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

27.01.26 22:32 Uhr
Am Dienstagabend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Im NASDAQ 100 ging es im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,88 Prozent aufwärts auf 25.939,74 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,540 Prozent fester bei 25.852,05 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25.713,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25.982,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25.791,75 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Stand von 25.644,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25.821,55 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 27.01.2025, bei 21.127,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,91 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 25.982,59 Punkten. Bei 24.954,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lam Research (+ 7,00 Prozent auf 238,46 USD), Micron Technology (+ 5,44 Prozent auf 410,24 USD), KLA-Tencor (+ 4,75 Prozent auf 1.616,33 USD), Applied Materials (+ 4,15 Prozent auf 332,71 USD) und MercadoLibre (+ 3,72 Prozent auf 2.295,00 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Charter A (-5,57 Prozent auf 182,99 USD), lululemon athletica (-3,32 Prozent auf 186,39 USD), Atlassian (-3,31 Prozent auf 133,86 USD), Intuit (-2,91 Prozent auf 545,40 USD) und PayPal (-2,91 Prozent auf 46,46 EUR).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33.738.868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,841 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,14 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

