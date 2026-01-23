DAX24.881 -0,2%Est505.963 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -0,2%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.064 -0,4%Euro1,1868 -0,1%Öl65,34 -0,5%Gold5.087 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 SAP 716460 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer: 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen fest -- Anta Sports wird größter PUMA-Aktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Tesla, VORWERK, GameStop, Continental, BASF im Fokus
Top News
Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze
Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Analysten im Fokus

Ausblick: ASML präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

27.01.26 10:18 Uhr
ASML-Aktie im Blick: Zahlenvorlage voraus - Das sind die Erwartungen der Analysten | finanzen.net

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die ASML-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML Holding NV NY Registered Shs
1.195,00 EUR 10,00 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ASML wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Wer­bung

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 8,85 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 7,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

24 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,88 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,17 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 35 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 29,08 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 20,82 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 35 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 37,95 Milliarden USD, gegenüber 30,57 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: ASML und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ASML

Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ASML Holding NV NY Registered Shs

DatumRatingAnalyst
18.10.2018ASML NeutralB. Riley FBR
17.01.2018ASML NeutralB. Riley FBR, Inc.
20.07.2017ASML Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2017ASML Sector PerformRBC Capital Markets
21.07.2016ASML Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.10.2005ASML buyBanc of America Sec.
12.04.2005E.ON: BuyDresdner Kleinwort Wasserstein
25.02.2005ASML: OverweightJP Morgan
23.02.2005ASML: BuyCrédit Suisse
DatumRatingAnalyst
18.10.2018ASML NeutralB. Riley FBR
17.01.2018ASML NeutralB. Riley FBR, Inc.
20.07.2017ASML Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2017ASML Sector PerformRBC Capital Markets
21.07.2016ASML Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.10.2015ASML UnderperformRBC Capital Markets
16.10.2014ASML UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML Holding NV NY Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen