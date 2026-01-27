25.000 Punkte im Blick: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- Chinesische Anta Sports wird größter Aktionär von PUMA -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Continental, BASF im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt könnte am Dienstag eine leichte Stabilisierung aufs Parkett bringen. So eröffnete der DAX hatte am Montag bei 24.933,08 Punkten geschlossen: +0,13%.

Der TecDAX fiel schon anfänglich knapp zurück und blieb auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Am Nachmittag schrumpfte das Minus und der TecDAX kletterte in die Gewinnzone. Er ging 0,25 Prozent bei 3.733,11 Zählern fester in den Feierabend. Der DAX dürfte heute etwas fester starten. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt damit zwar weiter ein gutes Stück weg, allerdings hat sich der DAX von seinem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende 2025 auch schon wieder gut erholt. "Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden", stellt Thomas Altmann fest, Marktexperte von QC Partners. "Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten. Die neue Woche steht im Zeichen der Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Mit der Deutschen Bank und SAP präsentierten die ersten beiden Dax-Mitglieder ihre Bilanzen. In den USA werden die Resultate unter anderem von Microsoft, Tesla und Apple erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda.





An den europäischen Börsen war am Montag keine klare Richtung zu erkennen. So startete der EURO STOXX 50 quasi unverändert, fiel anschließend vorübergehend in die Verlustzone und zeigte sich dann wieder kaum verändert. Am späten Nachmittag kletterte er wieder leicht ins Plus. Letztlich beendete er die Sitzung 0,22 Prozent stärker bei 5.961,00 Punkten. Die Börsen warten auf den Beginn der Berichtssaison in Europa und die Ergebnisse der US-Notenbank-Sitzung am Mittwoch. Dazu nahm Trump wieder seine unberechenbare Drohpolitik gegen Kanada auf. Wegen positiver Import-Konditionen für chinesische Autos bedroht er den Nachbarn mit Zöllen von 100 Prozent.





Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart freundlich. Der Dow Jones nahm den Handel minimal fester auf und kletterte anschließend weiter in die Gewinnzone. Er verabschiedete sich 0,64 Prozent stärker bei 49.412,40 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung etwas höher und zog im Verlauf noch weiter an. Sein Schlussstand: 23.601,36 Zähler (+0,43 Prozent). Die US-Börsen trotzen zum Wochenauftakt dem politischem Druck und zeigten sich mit freundlicher Tendenz. Für Unsicherheit sorgten sowohl die Eskalation im Handelskonflikt mit Kanada, in dem US-Präsident Donald Trump mit hohen Strafzöllen droht, als auch die Gefahr eines erneuten teilweisen Regierungsstillstands, sollte der Kongress bis Freitag keinen Haushalt beschließen. In dieser Woche richtet sich der Blick außerdem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie auf die Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell, dessen Amtszeit im Mai endet. Zudem stehen die Quartalszahlen von Apple, Microsoft, Tesla und Meta im Fokus, wobei Anleger besonders auf den Ertrag der KI-Investitionen achten.