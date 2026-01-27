DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 -0,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.472 +0,1%Euro1,1872 -0,1%Öl65,25 -0,7%Gold5.096 +1,7%
25.000 Punkte im Blick: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- Chinesische Anta Sports wird größter Aktionär von PUMA -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Continental, BASF im Fokus
27.01.26 08:39 Uhr

EU-Automarkt legt 2025 weiter zu - Mehr E-Autos, weniger Verbrenner. Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent. QIAGEN: Mark Stevenson in den Aufsichtsrat berufen. Roche meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt könnte am Dienstag eine leichte Stabilisierung aufs Parkett bringen.

So eröffnete der DAX hatte am Montag bei 24.933,08 Punkten geschlossen: +0,13%.
Der TecDAX fiel schon anfänglich knapp zurück und blieb auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Am Nachmittag schrumpfte das Minus und der TecDAX kletterte in die Gewinnzone. Er ging 0,25 Prozent bei 3.733,11 Zählern fester in den Feierabend.

Der DAX dürfte heute etwas fester starten. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt damit zwar weiter ein gutes Stück weg, allerdings hat sich der DAX von seinem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende 2025 auch schon wieder gut erholt.

"Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden", stellt Thomas Altmann fest, Marktexperte von QC Partners. "Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten.

Die neue Woche steht im Zeichen der Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Mit der Deutschen Bank und SAP präsentierten die ersten beiden Dax-Mitglieder ihre Bilanzen. In den USA werden die Resultate unter anderem von Microsoft, Tesla und Apple erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



26.01.26DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW, Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
23.01.26US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
22.01.26Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Wall Street beendet Handel im Plus -- BASF verzeichnet Gewinnrückgang -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
21.01.26Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- US-Börsen letztlich kräftig im Plus -- Trump stoppt Zollpläne -- Netflix, VW, Intel, Kraft Heinz, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
20.01.26Zollstreit: DAX letztlich tief im Minus -- Wall Street schließt tiefrot -- Netflix-Bilanz im Blick -- Henkel, Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
