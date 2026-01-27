25.000 Punkte im Blick: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- Chinesische Anta Sports wird größter Aktionär von PUMA -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Continental, BASF im Fokus
EU-Automarkt legt 2025 weiter zu - Mehr E-Autos, weniger Verbrenner. Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent. QIAGEN: Mark Stevenson in den Aufsichtsrat berufen. Roche meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt könnte am Dienstag eine leichte Stabilisierung aufs Parkett bringen.
So eröffnete der DAX hatte am Montag bei 24.933,08 Punkten geschlossen: +0,13%.
Der TecDAX fiel schon anfänglich knapp zurück und blieb auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Am Nachmittag schrumpfte das Minus und der TecDAX kletterte in die Gewinnzone. Er ging 0,25 Prozent bei 3.733,11 Zählern fester in den Feierabend.
Der DAX dürfte heute etwas fester starten. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt damit zwar weiter ein gutes Stück weg, allerdings hat sich der DAX von seinem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende 2025 auch schon wieder gut erholt.
"Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden", stellt Thomas Altmann fest, Marktexperte von QC Partners. "Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten.
Die neue Woche steht im Zeichen der Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Mit der Deutschen Bank und SAP präsentierten die ersten beiden Dax-Mitglieder ihre Bilanzen. In den USA werden die Resultate unter anderem von Microsoft, Tesla und Apple erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
An den europäischen Börsen war am Montag keine klare Richtung zu erkennen.
So startete der EURO STOXX 50 quasi unverändert, fiel anschließend vorübergehend in die Verlustzone und zeigte sich dann wieder kaum verändert. Am späten Nachmittag kletterte er wieder leicht ins Plus. Letztlich beendete er die Sitzung 0,22 Prozent stärker bei 5.961,00 Punkten.
Die Börsen warten auf den Beginn der Berichtssaison in Europa und die Ergebnisse der US-Notenbank-Sitzung am Mittwoch.
Dazu nahm Trump wieder seine unberechenbare Drohpolitik gegen Kanada auf. Wegen positiver Import-Konditionen für chinesische Autos bedroht er den Nachbarn mit Zöllen von 100 Prozent.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart freundlich.
Der Dow Jones nahm den Handel minimal fester auf und kletterte anschließend weiter in die Gewinnzone. Er verabschiedete sich 0,64 Prozent stärker bei 49.412,40 Punkten.
Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung etwas höher und zog im Verlauf noch weiter an. Sein Schlussstand: 23.601,36 Zähler (+0,43 Prozent).
Die US-Börsen trotzen zum Wochenauftakt dem politischem Druck und zeigten sich mit freundlicher Tendenz. Für Unsicherheit sorgten sowohl die Eskalation im Handelskonflikt mit Kanada, in dem US-Präsident Donald Trump mit hohen Strafzöllen droht, als auch die Gefahr eines erneuten teilweisen Regierungsstillstands, sollte der Kongress bis Freitag keinen Haushalt beschließen.
In dieser Woche richtet sich der Blick außerdem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie auf die Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell, dessen Amtszeit im Mai endet. Zudem stehen die Quartalszahlen von In dieser Woche richtet sich der Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie auf die Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell, dessen Amtszeit im Mai endet. Zudem stehen die Quartalszahlen von Apple, Microsoft, Tesla und Meta im Fokus, wobei Anleger besonders auf den Ertrag der KI-Investitionen achten.
Die wichtigsten Märkte in Fernost zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen.
In Tokio gewann der Nikkei 225 am Dienstag 0,85 Prozent auf 53.333,54 Punkte.Auf dem chinesischen Festland fallen die Aufschläge kleiner aus - der Shanghai Composite gewinnt zeitweise 0,36 Prozent auf 4.147,28 Einheiten.
In Hongkong verzeichnet der Hang Seng daneben ein Plus von zeitweisen 1,30 Prozent auf 27.114,70 Punkte.
Die Märkte warteten weiter auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.
Rückenwind kommt für die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag aus den USA: Anleger setzten auf robuste Quartalszahlen großer Technologiekonzerne. Belastet wurde das Bild allerdings durch handelspolitische Signale aus Washington. Präsident Donald Trump kündigte am späten Montag neue Strafzölle gegen Südkorea an und warf dem Land vor, bestehende Handelsvereinbarungen nicht einzuhalten. Betroffen sind unter anderem Auto-, Holz- und Pharmaimporte, für die künftig Abgaben von 25 Prozent gelten sollen.
Für eine gewisse Entspannung sorgten zuletzt auch politische Entwicklungen in den USA. Nach öffentlicher Kritik kündigte die US-Regierung an, den Tod eines US-Bürgers im Zusammenhang mit einem Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE untersuchen zu lassen. Beobachter werten den Schritt als Signal zur Deeskalation der innenpolitischen Lage. Der sogenannte "Sell-America"-Trade bleibt jedoch ein dominierendes Thema, Kapitalströme verlagern sich weiterhin verstärkt in andere Regionen.
Zudem positionierten sich Teilnehmer für die anstehenden Geschäftszahlen wichtiger Unternehmen im US-Technologiesektor.
Top Themen
News-Ticker
Europäischer Gaspreis weiter im Höhenflug(08:37 Uhr)
BVB-Aktie: BVB tritt gegen Union Berlin an(07:53 Uhr)
Darum kann der Euro am Freitag zulegen(20:54 Uhr)