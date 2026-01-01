DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin75.630 -0,6%Euro1,1821 +0,6%Öl65,93 +2,4%Gold4.981 +0,9%
Devisen im Blick

Darum kann der Euro am Freitag zulegen

23.01.26 20:54 Uhr
Euro Dollar Kurs

Der Euro hat am Freitag zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2323 CNY 0,0339 CNY 0,41%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8671 GBP -0,0036 GBP -0,42%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,2163 HKD 0,0503 HKD 0,55%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
184,1695 JPY -2,0405 JPY -1,10%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1821 USD 0,0065 USD 0,55%
Charts|News

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wurde im New Yorker Geschäft zuletzt zu 1,1796 US-Dollar gehandelt, nachdem sie zeitweise knapp über 1,18 Dollar geklettert war und damit auf den höchsten Stand seit Weihnachten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1742 (Donnerstag: 1,1706) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8516 (0,8542) Euro gekostet.

Am Donnerstag hatte der Euro bereits von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitiert, nachdem sich geopolitische Spannungen abgeschwächt hatten. Hintergrund ist die Kehrtwende von US-Präsidenten Donald Trump im Streit um Grönland. Trump hatte jüngste Drohungen mit neuen Zöllen zurückgenommen.

/ajx/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: ILYA AKINSHIN / Shutterstock.com, Joachim Wendler / Shutterstock.com