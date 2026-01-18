DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 -1,3%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.758 -2,2%Euro1,1665 +0,1%Öl64,01 -0,3%Gold4.713 +0,9%
PBoC

Chinas Notenbank belässt LPR-Referenzzins für Bankkredite unverändert

20.01.26 07:34 Uhr
Chinas Zinsentscheidung: LPR bleibt stabil | finanzen.net

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen.

Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert. Er dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Am Montag waren die in der vergangenen Woche angekündigten niedrigeren Zinsen für strukturelle Politikinstrumente in Kraft getreten. Der Satz wurde um 25 Basispunkte reduziert. Diese Instrumente werden üblicherweise genutzt, um Banken Anreize zu geben, ihre Kreditvergabe an Hightech-, Agrar- und Kleinbetriebe zu erhöhen.

DOW JONES

