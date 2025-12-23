Value-Stars-Kolumne

Am Anleihenmarkt gab es im laufenden Jahr immer mal wieder Turbulenzen, die allerdings kurzlebiger Natur waren. Die fundamentale Lage wird allerdings kniffeliger.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

An den Anleihenmärkten war es zuletzt wieder ruhig, aber das war im Jahresverlauf nicht immer so. Angesichts hoher und weiter wachsender Schuldenstände in vielen Industrieländern nimmt die Anfälligkeit der Märkte für Schocks zu. Bislang haben die Anleger sowohl Trumps Tiraden als auch das angekündigte nächste Konjunktur- und Schuldenprogramm in Japan verkraftet, aber es gibt keine Garantie, dass das 2026 so bleibt. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de