DAX24.301 +0,1%Est505.742 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.236 -1,3%Euro1,1790 +0,2%Öl62,08 +0,1%Gold4.483 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Value-Stars-Kolumne

Zins-Ausblick: Die Stolperfalle für 2026

23.12.25 10:16 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Zinsen Ausblick - Stolperfalle für 2026 | finanzen.net

Am Anleihenmarkt gab es im laufenden Jahr immer mal wieder Turbulenzen, die allerdings kurzlebiger Natur waren. Die fundamentale Lage wird allerdings kniffeliger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
technotrans SE
32,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
254,7 PKT -0,2 PKT -0,08%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

An den Anleihenmärkten war es zuletzt wieder ruhig, aber das war im Jahresverlauf nicht immer so. Angesichts hoher und weiter wachsender Schuldenstände in vielen Industrieländern nimmt die Anfälligkeit der Märkte für Schocks zu. Bislang haben die Anleger sowohl Trumps Tiraden als auch das angekündigte nächste Konjunktur- und Schuldenprogramm in Japan verkraftet, aber es gibt keine Garantie, dass das 2026 so bleibt. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Nachrichten zu technotrans SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu technotrans SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2019technotrans SE buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.2013technotrans kaufenBankhaus Lampe KG
15.05.2013technotrans kaufenHSBC
16.04.2013technotrans kaufenHSBC
14.03.2013technotrans haltenWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.10.2019technotrans SE buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.2013technotrans kaufenBankhaus Lampe KG
15.05.2013technotrans kaufenHSBC
16.04.2013technotrans kaufenHSBC
07.03.2013technotrans kaufenWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.03.2013technotrans haltenWarburg Research
07.11.2012technotrans haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
17.08.2012technotrans haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
07.08.2012technotrans haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
10.08.2009technotrans haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
DatumRatingAnalyst
05.11.2008technotrans verkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
17.10.2008technotrans sellWestLB AG
17.10.2008technotrans verkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
06.08.2008technotrans meidenFrankfurter Tagesdienst
16.11.2006technotrans Teilgewinne einstreichenExtraChancen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für technotrans SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen