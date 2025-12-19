Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt?

Was bringt das neue Jahr?

2026 könnte für Anleger zum Wendepunkt werden. Neue Trends, alte Gewissheiten auf dem Prüfstand und Märkte, die mehr Fragen als Antworten liefern. Der Expertentalk wagt einen gedanklichen Blick nach vorn, ordnet mögliche Szenarien ein und zeigt, worauf es im kommenden Börsenjahr ankommen könnte.

Steht die Finanzwelt vor einem Wendepunkt? Das Jahr 2026 wirft bereits seine Schatten voraus und verspricht alles - nur keine Langeweile. Während sich alte Gewissheiten auflösen und neue Dynamiken die Märkte erfassen, stellt sich für dich die entscheidende Frage: Bist du auf die unsichtbaren Trends vorbereitet, die das kommende Jahr dominieren werden?





Was müssen Anleger 2026 beachten? Du kannst dir hier den Marktausblick anschauen und erfahren, wie du dein Depot auf das neue Börsenjahr vorbereiten kannst.

Im Video geht es nicht um fertige Prognosen oder einfache Antworten, sondern um Einordnung, Szenarien und Denkansätze. Welche Kräfte könnten die Märkte 2026 antreiben? Wo entstehen neue Chancen, wo unterschätzte Risiken? Der Talk lädt dazu ein, bekannte Annahmen zu hinterfragen und den eigenen Blick auf Kapitalmärkte zu schärfen.

» Das wird 2026 für Börsianer wichtig! Jetzt Expertentalk anschauen und vorbereitet sein.

Dein Experte im Talk

Robert Gebert ist seit 2018 bei der DJE Kapital AG für die Weiterentwicklung des Produktangebotes der Online-Vermögensverwaltung, den Ausbau von B2B-Kooperationen sowie weiteren Vermarktungsaktivitäten verantwortlich. Vor seinem Wechsel zur DJE Kapital AG, war er seit 2011 als Sales Manager und Produktspezialist für ETFs bei BlackRock tätig. Seine Karriere begann Gebert 2008 als Index Portfolio Manager bei Barclays Global Investors. Zuvor studierte er Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance & Information an der Universität Augsburg.