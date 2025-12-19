DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 +2,1%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.051 +2,9%Euro1,1709 -0,1%Öl59,73 ±0,0%Gold4.323 -0,2%
Negative Perspektive

Aktien von adidas und PUMA leiden unter Nike-Enttäuschung

19.12.25 08:38 Uhr
Aktien von adidas und PUMA leichter - Nike-Enttäuschung belastet | finanzen.net

Die Aktien der beiden deutschen Sportartikelhersteller leiden am Freitag vorbörslich unter negativen Vorgaben des US-Konkurrenten Nike.

Für die Aktien von adidas ging es auf der Handelsplattform Tradegate um 1,7 Prozent bergab und für jene von PUMA um fast drei Prozent, während die Titel von Nike dort mehr als zehn Prozent niedriger gehandelt wurden.

Der US-Wettbewerber hat trotz stärker als erwartet ausgefallener Erlöse seine Anleger enttäuscht. Das Nike-Management konnte die Investoren nicht überzeugen im Rahmen einer Telefonkonferenz, auf die Analysten verwiesen. Der dort angeschlagene Ton sei vorsichtiger gewesen als erwartet, urteilte der RBC-Fachmann Piral Dadhania. Er monierte, dass für das dritte Quartal kein Signal einer wesentlichen Verbesserung des Umsatzwachstums und der Bruttomarge kam, was eine kurzfristig negative Perspektive für die Aktie stütze.

"Mehr Geduld ist erforderlich", warnte der RBC-Fachmann. "Nike scheint sich noch in der Übergangsphase seines Sanierungsprozesses zu befinden, mit einem wohl langsameren Erholungsverlauf als erwartet", fuhr er in seinem Urteil fort. Probleme hat Nike weiter in China und mit seiner Marke Converse.

/tih/stk

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

