adidas Aktie
Marktkap. 25,81 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das Stimmungsbild mit Blick auf den Sportartikelkonzern sei geprägt von einem schwierigen Konsumumfeld und den Sorgen vor einem pessimistischen Ausblick, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal habe es nun aus eigener Kraft ein prozentual zweistelliges Wachstum gegeben, ergänzt um übertroffene Margenerwartungen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
150,55 €
|Abst. Kursziel*:
46,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
150,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,23%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
223,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|09:06
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|09:06
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:51
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:06
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital