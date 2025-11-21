adidas Aktie
Marktkap. 27,07 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 207 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Sportwarenhersteller aktualisiert und liege nun bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) mehr im Rahmen der Unternehmensziele, schrieb Carole Madjo in einer am Montag vorliegenden Studie. In Anbetracht nur begrenzter kurzfristiger Kurstreiber behält sie ihr Anlagevotum bei, auch wenn die Bewertung der Aktie attraktiver geworden sei./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Equal Weight
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
153,40 €
|Abst. Kursziel*:
23,86%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
152,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,30%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
234,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
