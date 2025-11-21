DAX 23.263 +0,7%ESt50 5.544 +0,5%MSCI World 4.250 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 +0,7%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 75.351 -0,1%Euro 1,1532 +0,2%Öl 62,32 -0,3%Gold 4.060 -0,1%
adidas Aktie

152,85 EUR
Marktkap. 27,07 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

Barclays Capital

adidas Equal Weight

08:31 Uhr
adidas Equal Weight
adidas
152,85 EUR
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 207 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Sportwarenhersteller aktualisiert und liege nun bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) mehr im Rahmen der Unternehmensziele, schrieb Carole Madjo in einer am Montag vorliegenden Studie. In Anbetracht nur begrenzter kurzfristiger Kurstreiber behält sie ihr Anlagevotum bei, auch wenn die Bewertung der Aktie attraktiver geworden sei./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

