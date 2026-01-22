DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,67 -2,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.258 +0,2%Euro 1,1739 -0,2%Öl 64,45 +0,1%Gold 4.953 +0,3%
adidas Aktie

150,80 EUR -1,00 EUR -0,66 %
STU
Marktkap. 27,22 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

RBC Capital Markets

adidas Sector Perform

08:11 Uhr
adidas Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 190 auf 160 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Der Sportwarenhersteller schlage sich in einem recht schwierigen globalen Marktumfeld gut, doch die Konsensschätzungen für 2026 seien hoch, begründete Piral Dadhania seine am Freitag vorliegende Neubewertung. Trotz der niedrigen Bewertung, welche die Aktie stütze, sehe er nur begrenzt Kurstreiber. Dadhania bevorzugt US-Konkurrent Nike./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Sector Perform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
153,20 €		 Abst. Kursziel*:
4,44%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
150,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,10%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
223,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

08:11 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 adidas Outperform Bernstein Research
16.01.26 adidas Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

finanzen.net Analyse im Blick Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet adidas-Aktie mit Neutral Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet adidas-Aktie mit Neutral
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 160 Euro
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag in Grün
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittag in Grün
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Mittag freundlich
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Adidas auf 180 Euro - 'Neutral'
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks NIKE vs. adidas: Which Athleticwear Stock is Poised for Growth?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, adidas and lululemon athletica
Financial Times Adidas Foundation highlights sport’s social value as Yeezy controversy fades
MarketWatch Adidas gets hit with rare double downgrade as BofA calls the end of the ‘casualization’ trend
EQS Group EQS-AFR: adidas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
BBC Court sides with Adidas in appeal over Kanye West collaboration
BBC Court sides with Adidas in appeal over Kanye West collaboration
