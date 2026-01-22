DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.540 -0,3%Top 10 Crypto 10,93 -6,1%Nas 23.598 -1,1%Bitcoin 70.001 -6,0%Euro 1,1966 +0,1%Öl 71,05 +3,4%Gold 5.364 -1,0%
adidas Aktie

adidas Aktien-Sparplan
150,50 EUR +5,55 EUR +3,83 %
FSE
Marktkap. 26,26 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
NEU
WKN A1EWWW

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

21:21 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Jahres-Eckdaten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe 2025 knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt bezeichnete er die Resultate aber mehr oder weniger als im Rahmen. Angekündigte Aktienrückkäufe seien angesichts der niedrigen Bewertung der Papiere keine wirkliche Überraschung./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Sector Perform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
149,95 €		 Abst. Kursziel*:
6,70%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
150,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,31%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
223,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

21:21 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 adidas Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

