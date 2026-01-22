adidas Aktie
Marktkap. 26,26 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Jahres-Eckdaten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe 2025 knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt bezeichnete er die Resultate aber mehr oder weniger als im Rahmen. Angekündigte Aktienrückkäufe seien angesichts der niedrigen Bewertung der Papiere keine wirkliche Überraschung./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
149,95 €
|Abst. Kursziel*:
6,70%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
150,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,31%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
223,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
