adidas Aktie
Marktkap. 25,81 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe das vergangene Jahr vielversprechend zu Ende gebracht, schrieb Robert Krankowski in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Er verwies auf eine überraschend gute Umsatzdynamik sowie die erstmals seit 2018 über 50 Prozent liegende Bruttomarge. Damit habe Adidas den Sorgen wegen der europäischen Märkte, der Rabattschlacht in der Branche und der US-Zollpolitik getrotzt. Zudem liege das angekündigte Aktienrückkaufprogramm am oberen Ende der Investorenerwartungen. Da das vierte Quartal vergleichsweise wenig Bedeutung habe, liege der Fokus auf dem Ausblick. Derzeit rechne der Markt für 2026 mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Das zweistellige Wachstum im vergangenen Quartal könnte die Einschätzung untermauern, dass die bisherigen Ziele keine Verlangsamung bedeuteten, sondern nur gewohnt konservativ seien./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
256,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
152,60 €
|Abst. Kursziel*:
67,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
150,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,16%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
223,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
