adidas Aktie

150,45 EUR -0,55 EUR -0,36 %
STU
Marktkap. 25,81 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

UBS AG

adidas Buy

08:31 Uhr
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe das vergangene Jahr vielversprechend zu Ende gebracht, schrieb Robert Krankowski in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Er verwies auf eine überraschend gute Umsatzdynamik sowie die erstmals seit 2018 über 50 Prozent liegende Bruttomarge. Damit habe Adidas den Sorgen wegen der europäischen Märkte, der Rabattschlacht in der Branche und der US-Zollpolitik getrotzt. Zudem liege das angekündigte Aktienrückkaufprogramm am oberen Ende der Investorenerwartungen. Da das vierte Quartal vergleichsweise wenig Bedeutung habe, liege der Fokus auf dem Ausblick. Derzeit rechne der Markt für 2026 mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Das zweistellige Wachstum im vergangenen Quartal könnte die Einschätzung untermauern, dass die bisherigen Ziele keine Verlangsamung bedeuteten, sondern nur gewohnt konservativ seien./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
256,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
152,60 €		 Abst. Kursziel*:
67,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
150,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,16%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
223,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

09:06 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:51 adidas Buy Deutsche Bank AG
08:31 adidas Buy UBS AG
08:01 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 adidas Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

