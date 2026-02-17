Bernstein Research

Linde Outperform

09:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen mit einem Kursziel von 537 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Gasekonzern sei für alle konjunkturellen Szenarien bestens aufgestellt, schrieb James Hooper am Mittwochabend. Der Auftragsbestand werde sich 2026 zwar voraussichtlich verringern, aber seiner Einschätzung nach sollte er weiterhin komfortabel bleiben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 05:59 / UTC

