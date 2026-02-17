DAX 25.167 -0,4%ESt50 6.077 -0,4%MSCI World 4.541 +0,0%Top 10 Crypto 8,6295 -1,8%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.696 +0,5%Euro 1,1804 +0,2%Öl 71,44 +1,6%Gold 5.016 +0,8%
Linde Aktie

410,00 EUR -2,20 EUR -0,53 %
484,45 USD -0,51 USD -0,11 %
Marktkap. 190,78 Mrd. EUR

KGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

Bernstein Research

Linde Outperform

09:56 Uhr
Linde Outperform
Linde plc
410,00 EUR -2,20 EUR -0,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen mit einem Kursziel von 537 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Gasekonzern sei für alle konjunkturellen Szenarien bestens aufgestellt, schrieb James Hooper am Mittwochabend. Der Auftragsbestand werde sich 2026 zwar voraussichtlich verringern, aber seiner Einschätzung nach sollte er weiterhin komfortabel bleiben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 05:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 537,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 485,28		 Abst. Kursziel*:
10,66%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 484,45		 Abst. Kursziel aktuell:
10,85%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 524,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

