ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Joshua Spector am Donnerstagabend. Das Wachstum werde sich 2026 beständig beschleunigen. Zusätzliches Potenzial würde eine allgemeine Konjunkturbelebung mit sich bringen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 550,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 459,69
|Abst. Kursziel*:
19,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 459,69
|Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
|
Analyst Name:
Joshua Spector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 531,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|08:06
|Linde Buy
|UBS AG
|08:01
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Linde Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
