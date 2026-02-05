DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - deutlich höhere Investitionen -- DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird
Cardinal Health: Das spezialisierte Rückgrat der US-Gesundheitsversorgung Cardinal Health: Das spezialisierte Rückgrat der US-Gesundheitsversorgung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Linde Aktie

Kaufen
Verkaufen
Linde Aktien-Sparplan
388,00 EUR -6,60 EUR -1,67 %
FSE
459,69 USD -0,39 USD -0,08 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 187,61 Mrd. EUR

KGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3D7VW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE000S9YS762

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LIN

UBS AG

Linde Buy

08:06 Uhr
Linde Buy
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
388,00 EUR -6,60 EUR -1,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Joshua Spector am Donnerstagabend. Das Wachstum werde sich 2026 beständig beschleunigen. Zusätzliches Potenzial würde eine allgemeine Konjunkturbelebung mit sich bringen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 550,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 459,69		 Abst. Kursziel*:
19,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 459,69		 Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
Analyst Name:
Joshua Spector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 531,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

08:06 Linde Buy UBS AG
08:01 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Linde Outperform Bernstein Research
22.01.26 Linde Buy UBS AG
12.12.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Linde plc

finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Erste Schätzungen: Linde verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net S&P 500-Titel Linde-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Linde von vor einem Jahr rentabel gewesen?
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 5 Jahren verdient
BNP Paribas Rheinmetall, Porsche, Euro, Gold, Volatilität, Special Guest - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Linde-Aktie angepasst
finanzen.net S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren abgeworfen
Benzinga Is Linde PLC Gaining or Losing Market Support?
Zacks Linde Q4 Earnings Beat on Higher Americas Pricing, Revenues Rise Y/Y
MotleyFool Linde (LIN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Linde (LIN) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Linde (LIN) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
EQS Group EQS-News: Linde Reports Full-Year and Fourth-Quarter 2025 Results (Earnings Release Tables Attached)
Zacks Seeking Clues to Linde (LIN) Q4 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
Zacks Linde Set to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
RSS Feed
Linde plc zu myNews hinzufügen