UBS AG

Linde Buy

08:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Joshua Spector am Donnerstagabend. Das Wachstum werde sich 2026 beständig beschleunigen. Zusätzliches Potenzial würde eine allgemeine Konjunkturbelebung mit sich bringen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

