Linde Aktie

374,60 EUR -1,00 EUR -0,27 %
STU
439,49 USD +6,26 USD +1,44 %
BTT
Marktkap. 172,97 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

UBS AG

Linde Buy

11:51 Uhr
Linde Buy
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
374,60 EUR -1,00 EUR -0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Flüge zum Mond oder gar zum Mars könnten sich für Aktionäre von Linde zunehmend auszahlen, schrieb Joshua Spector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Wir denken, dass mit dem Treibstoff für Weltraumflüge auch die Wachstums-Story von Linde angetrieben werden könnte", so der Experte. Derzeit stehe Raketentreibstoff für ein bis zwei Prozent des Umsatzes. Dieser Anteil könne sich aber in den kommenden fünf Jahren verfünffachen bis verachtfachen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

