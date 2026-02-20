Bernstein Research

Air Liquide Outperform

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 189 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mehr Wachstum und mehr Margenverbesserung, titelte James Hooper über seinem am Montag vorliegenden Resümee zu den Geschäftszahlen. Der Gase-Konzern profitiere weiterhin von Effizienzzuwächsen. Allerdings bleibe der Auftragsbestand ein Gesprächsthema, denn er sei im Quartalsvergleich gefallen, wenn der Beitrag von DIG Airgas herausgerechnet werde./mis/rob/ag

