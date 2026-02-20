DAX 25.090 -0,7%ESt50 6.108 -0,4%MSCI World 4.555 +0,0%Top 10 Crypto 8,4295 +1,3%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 55.560 -2,8%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,10 -0,8%Gold 5.128 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866 Infineon 623100 Allianz 840400 Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen in Grün -- Trump will weltweiten Zollsatz weiter erhöhen -- VW, HELLA, Enel im Fokus
Top News
Generac: KI-Infrastruktur und starker Ausblick sorgen für Schwung! Generac: KI-Infrastruktur und starker Ausblick sorgen für Schwung!
Strategy-Aktie: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt Strategy-Aktie: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Air Liquide Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
174,82 EUR -0,30 EUR -0,17 %
STU
159,92 CHF -0,07 CHF -0,04 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 101,4 Mrd. EUR

KGV 26,28
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850133

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120073

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIQUF

Bernstein Research

Air Liquide Outperform

08:46 Uhr
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
174,82 EUR -0,30 EUR -0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 189 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mehr Wachstum und mehr Margenverbesserung, titelte James Hooper über seinem am Montag vorliegenden Resümee zu den Geschäftszahlen. Der Gase-Konzern profitiere weiterhin von Effizienzzuwächsen. Allerdings bleibe der Auftragsbestand ein Gesprächsthema, denn er sei im Quartalsvergleich gefallen, wenn der Beitrag von DIG Airgas herausgerechnet werde./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
194,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
174,18 €		 Abst. Kursziel*:
11,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
174,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,97%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

09:16 Air Liquide Overweight Barclays Capital
08:46 Air Liquide Outperform Bernstein Research
20.02.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
20.02.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
20.02.26 Air Liquide Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Jost Werke, Knorr-Bremse, Air Liquide, ThyssenKrupp, Krones Stocks in Action: Jost Werke, Knorr-Bremse, Air Liquide, ThyssenKrupp, Krones
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 189 Euro
dpa-afx Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Air Liquide-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Air Liquide-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient
Korea Times Hyundai Motor, Air Liquide strengthen partnership for hydrogen ecosystem expansion
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
RSS Feed
Air Liquide S.A. zu myNews hinzufügen