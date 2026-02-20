Air Liquide Aktie
Marktkap. 101,4 Mrd. EURKGV 26,28
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 189 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mehr Wachstum und mehr Margenverbesserung, titelte James Hooper über seinem am Montag vorliegenden Resümee zu den Geschäftszahlen. Der Gase-Konzern profitiere weiterhin von Effizienzzuwächsen. Allerdings bleibe der Auftragsbestand ein Gesprächsthema, denn er sei im Quartalsvergleich gefallen, wenn der Beitrag von DIG Airgas herausgerechnet werde./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:33 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Outperform
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
194,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
174,18 €
|Abst. Kursziel*:
11,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
174,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,97%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
194,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|09:16
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|09:16
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|09:16
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.