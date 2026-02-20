FUCHS Aktie
Marktkap. 4,36 Mrd. EURKGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Mittelfristig dürfte der Schmierstoffhersteller wieder zu seiner operativen Marge von etwa 14 Prozent zurückkehren, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,84 €
|Abst. Kursziel*:
35,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,50%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|09:36
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|11.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research