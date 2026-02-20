DAX 24.889 -0,4%ESt50 6.087 -0,5%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1600 -3,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.758 -1,8%Euro 1,1786 +0,0%Öl 71,68 +0,3%Gold 5.177 -1,0%
Marktkap. 4,36 Mrd. EUR

KGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
Deutsche Bank AG

FUCHS SE VZ Buy

09:36 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Mittelfristig dürfte der Schmierstoffhersteller wieder zu seiner operativen Marge von etwa 14 Prozent zurückkehren, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,84 €		 Abst. Kursziel*:
35,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,50%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

