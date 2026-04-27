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Symbol FUPPF

UBS AG

FUCHS SE VZ Buy

13:01 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Bell rechnet mit einer positiven Marktreaktion auf das organische Wachstum und das operative Ergebnis, wie er am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht des Schmierstoffherstellers schrieb./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,56 €		 Abst. Kursziel*:
8,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,16%
Analyst Name:
Christian Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:01 FUCHS Buy UBS AG
11:26 FUCHS Overweight Barclays Capital
11:26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 FUCHS Buy UBS AG
20.04.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
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