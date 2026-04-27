UBS AG

FUCHS SE VZ Buy

13:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Bell rechnet mit einer positiven Marktreaktion auf das organische Wachstum und das operative Ergebnis, wie er am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht des Schmierstoffherstellers schrieb./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB