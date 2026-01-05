ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Meta nach Quartalszahlen des Social-Media- und Technologieriesen auf "Buy" mit einem Kursziel von 908 US-Dollar belassen. Die angehobene Investitionsplanung und der nur erwartungsgemäße Ausblick auf das laufende Quartal hätten die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Hintergrund gedrängt, schrieb Stephen Ju am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:48 / GMT

