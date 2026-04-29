Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,46 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 800 auf 830 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Social-Media- und Technologieriese wachse doppelt so schnell wie die digitale Werbebranche und verschlanke sich gleichzeitig, was eine "unglaubliche Leistung" sei, schrieb Ross Sandler am Donnerstag. Der bescheidene und zugleich optimistische Ton, mit dem die Fortschritte im Bereich KI dargestellt würden, gebe ihm Zuversicht, dass sich die enormen Investitionen in Sachanlagen und Rechenkapazitäten langfristig auszahlten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 830,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 669,12
|Abst. Kursziel*:
24,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 612,00
|Abst. Kursziel aktuell:
35,62%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 857,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|14:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|13:51
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:36
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
