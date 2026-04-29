LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 800 auf 830 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Social-Media- und Technologieriese wachse doppelt so schnell wie die digitale Werbebranche und verschlanke sich gleichzeitig, was eine "unglaubliche Leistung" sei, schrieb Ross Sandler am Donnerstag. Der bescheidene und zugleich optimistische Ton, mit dem die Fortschritte im Bereich KI dargestellt würden, gebe ihm Zuversicht, dass sich die enormen Investitionen in Sachanlagen und Rechenkapazitäten langfristig auszahlten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:25 / GMT

