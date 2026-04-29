Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

525,00 EUR -48,00 EUR -8,38 %
612,00 USD -59,39 USD -8,85 %
Marktkap. 1,46 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 800 auf 830 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Social-Media- und Technologieriese wachse doppelt so schnell wie die digitale Werbebranche und verschlanke sich gleichzeitig, was eine "unglaubliche Leistung" sei, schrieb Ross Sandler am Donnerstag. Der bescheidene und zugleich optimistische Ton, mit dem die Fortschritte im Bereich KI dargestellt würden, gebe ihm Zuversicht, dass sich die enormen Investitionen in Sachanlagen und Rechenkapazitäten langfristig auszahlten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 830,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 669,12		 Abst. Kursziel*:
24,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 612,00		 Abst. Kursziel aktuell:
35,62%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 857,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

