Renault Aktie

30,16 EUR +0,14 EUR +0,47 %
STU
30,11 EUR +0,10 EUR +0,33 %
HAML
Marktkap. 8,74 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Deutsche Bank AG

Renault Hold

13:46 Uhr
Renault Hold
Renault S.A.
30,16 EUR 0,14 EUR 0,47%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Das Interesse habe vor allem dem aktuellen Zustand des europäischen Automarktes, der Wettbewerbslandschaft angesichts des Eintritts neuer China-Konkurrenz sowie den Prioritäten der Franzosen bei der Mittelverwendung gegolten, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow mit dem Finanzchef./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
29,75 €		 Abst. Kursziel*:
34,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
30,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,63%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

13:46 Renault Hold Deutsche Bank AG
27.04.26 Renault Sell UBS AG
24.04.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 Renault Sell UBS AG
23.04.26 Renault Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Renault S.A.

finanzen.net April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Renault-Aktie angepasst
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 notiert letztendlich im Plus
finanzen.net Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht Abschläge
finanzen.net Schwacher Handel: CAC 40 mittags leichter
finanzen.net Verluste in Paris: CAC 40 verliert zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor einem Jahr bedeutet
dpa-afx ROUNDUP 2: Renault steigert Umsatz trotz Problemen bei Dacia - Aktie gibt nach
dpa-afx Renault-Aktie steigt: Umsatz steigt trotz Schwäche bei Dacia
Korea Times Renault Korea’s Filante offers smart, comfortable driving
Deutsche Welle France's Renault slashes engineer jobs amid pressure from Chinese carmakers
