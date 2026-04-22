ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Erlöse des Autokonzerns hätten die Konsensschätzung übertroffen, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. An den Analystenprognosen für das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2026 dürfte sich aber nicht viel ändern./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Renault Sell
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
31,73 €
|Abst. Kursziel*:
-11,76%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
31,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,70%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
