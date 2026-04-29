UBS AG

BNP Paribas Buy

13:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 111 Euro auf "Buy" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe die Erwartungen in einem unruhigen Quartal übertroffen, schrieb Jason Napier am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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