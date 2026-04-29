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Marktkap. 100,68 Mrd. EUR

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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

UBS AG

BNP Paribas Buy

13:46 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 111 Euro auf "Buy" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe die Erwartungen in einem unruhigen Quartal übertroffen, schrieb Jason Napier am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
111,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
86,99 €		 Abst. Kursziel*:
27,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
89,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,41%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:46 BNP Paribas Buy UBS AG
10:26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
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