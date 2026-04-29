BNP Paribas Aktie
Marktkap. 100,68 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Outperform" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate besser als erwartet, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der französischen Großbank. Auf vergleichbarer Basis seien sie allerdings erwartungsgemäß./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
88,26 €
|Abst. Kursziel*:
12,17%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
86,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,19%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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