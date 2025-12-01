Bernstein Research

NVIDIA Outperform

16:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Stacy A. Rasgon nahm in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Chipkonzerne sowie die Wertschöpfungskette rund um Künstliche Intelligenz unter die Lupe. Nvidias neue Plattform "Vera Rubin" dürfte zwar kostspieliger als seine Vorgänger ausfallen. Allerdings könnte der US-Konzern die Kosten an seine Kunden weitergeben./niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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