NVIDIA Aktie
Marktkap. 4,31 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Stacy A. Rasgon nahm in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Chipkonzerne sowie die Wertschöpfungskette rund um Künstliche Intelligenz unter die Lupe. Nvidias neue Plattform "Vera Rubin" dürfte zwar kostspieliger als seine Vorgänger ausfallen. Allerdings könnte der US-Konzern die Kosten an seine Kunden weitergeben./niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 315,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 207,32
|Abst. Kursziel*:
51,94%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 207,41
|Abst. Kursziel aktuell:
51,87%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 278,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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