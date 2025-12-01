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Symbol NVDA

Bernstein Research

NVIDIA Outperform

16:11 Uhr
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Stacy A. Rasgon nahm in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Chipkonzerne sowie die Wertschöpfungskette rund um Künstliche Intelligenz unter die Lupe. Nvidias neue Plattform "Vera Rubin" dürfte zwar kostspieliger als seine Vorgänger ausfallen. Allerdings könnte der US-Konzern die Kosten an seine Kunden weitergeben./niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 315,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 207,32		 Abst. Kursziel*:
51,94%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 207,41		 Abst. Kursziel aktuell:
51,87%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 278,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

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