DAX 24.903 +2,1%ESt50 6.010 +2,4%MSCI World 4.742 +1,4%Top 10 Crypto 10,38 -0,2%Nas 25.665 +1,3%Bitcoin 69.512 +0,7%Euro 1,1756 +0,5%Öl 101,9 -7,7%Gold 4.709 +3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt zeitweise 25.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- HENSOLDT meldet starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Ölaktien, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Arm verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Arm verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: CoreWeave stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: CoreWeave stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BNP Paribas Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
93,10 EUR +3,65 EUR +4,08 %
STU
85,38 CHF +4,25 CHF +5,23 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 96,2 Mrd. EUR

KGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 887771

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000131104

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNPQF

DZ BANK

BNP Paribas Halten

16:31 Uhr
BNP Paribas Halten
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
93,10 EUR 3,65 EUR 4,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 95 Euro belassen. Die Bank habe erfreuliche Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und sei mit einer materiellen Eigenkapitalrendite von 12,8 Prozent auf gutem Weg, die für 2026 angestrebten 12 Prozent zu erreichen, hieß es in einer Studie am Mittwoch./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Halten

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
93,29 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
93,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

16:31 BNP Paribas Halten DZ BANK
05.05.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 BNP Paribas Buy UBS AG
30.04.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Plus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 notiert im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück
Business Times BNP Paribas reports 9% rise in Q1 profit, investment bank stutters
Benzinga CHWY Stock Momentum Firmly In Red Despite Q4 Beat As BNP Paribas, Citizens Analysts Trim Forecasts
Cointelegraph BNP Paribas adds six Bitcoin, Ether ETNs for retail clients in France
Financial Times BNP Paribas surges up UK M&A rankings
Zacks BNP Paribas (BNPQY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Should Value Investors Buy BNP Paribas (BNPQY) Stock?
Zacks What Makes BNP Paribas SA (BNPQY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Are Investors Undervaluing BNP Paribas (BNPQY) Right Now?
RSS Feed
BNP Paribas S.A. zu myNews hinzufügen