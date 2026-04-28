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Marktkap. 152,25 Mrd. EUR

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WKN 860180

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Symbol SBGSF

UBS AG

Schneider Electric Buy

13:51 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
269,55 EUR 0,25 EUR 0,09%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsätze der Franzosen hätten die Erwartungen dank starken Wachstums erfüllt, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag nach den Zahlen. Insgesamt attestierte er einen sehr guten Jahresstart und einen soliden Ausblick mit Spielraum nach oben./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
269,90 €		 Abst. Kursziel*:
14,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
269,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,01%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

13:51 Schneider Electric Buy UBS AG
13:46 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13.04.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
09.04.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
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