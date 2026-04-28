UBS AG

Schneider Electric Buy

13:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsätze der Franzosen hätten die Erwartungen dank starken Wachstums erfüllt, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag nach den Zahlen. Insgesamt attestierte er einen sehr guten Jahresstart und einen soliden Ausblick mit Spielraum nach oben./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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