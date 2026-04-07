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Symbol SBGSF

Barclays Capital

Schneider Electric Overweight

14:01 Uhr
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
258,50 EUR -1,60 EUR -0,62%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 305 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie 2022/23, schrieb George Featherstone am Montag zur europäischen Investitionsgüterbranche und den Elektronikkonzernen. Er favorisiert Investments in Aktien, die von Infrastrukturinvestitionen in die Bereiche Energie, Netzwerke und KI profitieren. Zudem schaut er insbesondere auf Auftragsbestände und Preissetzungsmacht. Daher stuft er ABB und Schneider hoch. Skeptisch sieht Featherstone Kurzzykliker und Bauwerte. Angesichts dessen stuft er Legrand und Rexel ab. Bei Siemens betont er verwundbare Endmärkte und Barmittelgenerierung./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 04:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
305,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
258,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,22%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
258,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,99%
Analyst Name:
George Featherstone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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