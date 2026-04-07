Schneider Electric Aktie
Marktkap. 146,29 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 305 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie 2022/23, schrieb George Featherstone am Montag zur europäischen Investitionsgüterbranche und den Elektronikkonzernen. Er favorisiert Investments in Aktien, die von Infrastrukturinvestitionen in die Bereiche Energie, Netzwerke und KI profitieren. Zudem schaut er insbesondere auf Auftragsbestände und Preissetzungsmacht. Daher stuft er ABB und Schneider hoch. Skeptisch sieht Featherstone Kurzzykliker und Bauwerte. Angesichts dessen stuft er Legrand und Rexel ab. Bei Siemens betont er verwundbare Endmärkte und Barmittelgenerierung./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 04:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
305,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
258,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,22%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
258,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,99%
|
Analyst Name:
George Featherstone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|14:01
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|14:01
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|14:01
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital