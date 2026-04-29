DAX 24.178 +0,9%ESt50 5.845 +0,5%MSCI World 4.616 +0,2%Top 10 Crypto 9,7950 +1,2%Nas 24.673 +0,0%Bitcoin 65.211 +0,5%Euro 1,1698 +0,2%Öl 114,1 -6,2%Gold 4.641 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX über 24.000-Punkte -- Wall Street grün erwartet -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
EZB hat entschieden: Leitzins bleibt unverändert - was das für Anleger und ihr Geld bedeutet EZB hat entschieden: Leitzins bleibt unverändert - was das für Anleger und ihr Geld bedeutet
Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alphabet A (ex Google) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
320,30 EUR +20,20 EUR +6,73 %
STU
374,35 USD +24,52 USD +7,01 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,63 Bio. EUR

KGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A14Y6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US02079K3059

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GOOGL

UBS AG

Alphabet A (ex Google) Neutral

14:16 Uhr
Alphabet A (ex Google) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
320,30 EUR 20,20 EUR 6,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Alphabet-A-Aktie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der gegenüber dem Schlussquartal 2025 deutlich höhere Cloud-Auftragsbestand und das Umsatzwachstum in diesem Bereich sollte dazu beitragen, dass die Investoren Vertrauen bezüglich einer nachhaltigen Kapitalrendite gewännen, schrieb Stephen Ju am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Bereich Internetsuche habe die oberen Grenzen der Prognosespannen übertroffen, während die Schwäche bei YouTube schon erwartet worden sei./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 349,94		 Abst. Kursziel*:
7,16%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 374,35		 Abst. Kursziel aktuell:
0,17%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 408,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

14:16 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
13:46 Alphabet A (ex Google) Overweight Barclays Capital
08:56 Alphabet A (ex Google) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

finanzen.net Quartalsbilanz Alphabet-Aktie stärker: Gewinn sprengt Erwartungen - Umsatz über 100-Milliarden-Dollar-Schwelle Alphabet-Aktie stärker: Gewinn sprengt Erwartungen - Umsatz über 100-Milliarden-Dollar-Schwelle
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Alphabet-A-Aktie auf 450 Dollar - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 425 Dollar - 'Outperform'
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochabend mit Verlusten
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Nachmittag Boden gut
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Google: Geheimer KI-Deal mit dem Pentagon beflügelt Anleger - So reagiert die Alphabet-Aktie
wikifolio Nvidia erreicht neues Rekordhoch
Cnet Motorola Razr Fold vs. Google Pixel 10 Pro Fold: Key Specs Compared
FOX Business Sticker Mule demands Google fix ‘mislabeled’ ads tying company to CEO’s New York political campaign
Benzinga Google &#39;Proudly&#39; Defends Pentagon AI Ties Amid Internal Backlash: Report
Financial Times FirstFT: Google pulls ahead as Big Tech AI spending targets surge
Financial Times Google outpaces rivals as Big Tech’s AI spending plans rise to $725bn
MotleyFool Alphabet GOOGL Q1 2026 Earnings Call Transcript
Business Times Alphabet sales beat estimates on Google cloud, AI customers
RSS Feed
Alphabet A (ex Google) zu myNews hinzufügen