ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Alphabet-A-Aktie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der gegenüber dem Schlussquartal 2025 deutlich höhere Cloud-Auftragsbestand und das Umsatzwachstum in diesem Bereich sollte dazu beitragen, dass die Investoren Vertrauen bezüglich einer nachhaltigen Kapitalrendite gewännen, schrieb Stephen Ju am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Bereich Internetsuche habe die oberen Grenzen der Prognosespannen übertroffen, während die Schwäche bei YouTube schon erwartet worden sei./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 375,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 349,94
|Abst. Kursziel*:
7,16%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 374,35
|Abst. Kursziel aktuell:
0,17%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 408,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|14:16
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|13:46
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
