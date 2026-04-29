Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,46 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Social-Media- und Technologiekonzern habe mit dem Ausblick die Erwartungen verfehlt, was zu einer nachbörslich negativen Kursreaktion geführt habe, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Bereits in seiner ersten Reaktion hatte er auf die mit höheren Kosten begründete Anhebung der geplanten Investitionen verwiesen, aber auch betont, dass Meta dank überraschend hoher Umsätze und weiterer Kostenmaßnahmen auch mit den operativen Ergebnismargen (Ebit) und dem Ergebnis je Aktie positiv überrascht habe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 810,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 669,12
|Abst. Kursziel*:
21,05%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 608,90
|Abst. Kursziel aktuell:
33,03%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 863,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|12:36
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
