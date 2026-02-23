DAX 24.992 -1,1%ESt50 6.114 -0,3%MSCI World 4.514 -0,1%Top 10 Crypto 8,2460 -2,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.705 -1,9%Euro 1,1783 +0,0%Öl 71,82 +0,5%Gold 5.180 -0,9%
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, FMC, FedEx im Fokus
Mit Akrida Trends gezielt auf Börsentrends setzen - konzentriert, trendfolgend, flexibel Mit Akrida Trends gezielt auf Börsentrends setzen - konzentriert, trendfolgend, flexibel
Gerresheimer Aktie

Marktkap. 706 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

UBS AG

Gerresheimer Sell

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
18,08 EUR -0,63 EUR -3,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 29,00 auf 12,90 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Olivier Calvet analysierte am Montagabend den Wert der US-Tochter Centor und des internationalen Glasgeschäfts (Moulded Glass), die der Spezialverpackungshersteller ins Schaufenster gestellt hat. Es gebe eine Menge möglicher Szenarien in der Bemühung, Schulden abzubauen. Insgesamt drohe aber eher eine Enttäuschung, mit höheren Risiken und langsamerem Wachstum, so der Experte. Er kappte seine kurz- und auch mittelfristigen Schätzungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
12,90 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
18,98 €		 Abst. Kursziel*:
-32,03%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
18,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,65%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

08:01 Gerresheimer Sell UBS AG
16.02.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
12.02.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Gerresheimer auf 'Sell' - Ziel mehr als halbiert
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer knickt am Nachmittag ein
finanzen.net XETRA-Handel So performt der SDAX am Montagnachmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verliert am Mittag
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Mittag im Minusbereich
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer zeigt sich am Freitagvormittag freundlich
finanzen.net Gerresheimer-Aktie nach Crash: Springt der Medizintechnik-Spezialist jetzt zurück oder droht weiterer Absturz?
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Gerresheimer AG reschedules publication of annual and consolidated financial statements for 2025 and initiates sale of Centor Inc.
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG reschedules publication of annual and consolidated financial statements for 2025 and initiates sale of Centor Inc.
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
