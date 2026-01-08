Gerresheimer Aktie
Marktkap. 946,4 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Underperform" mit einem Kursziel von 25,68 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr für die meisten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, geprägt von Konsumschwäche, regulatorischem Druck in China und Wechselkursgegenwind, schrieb Susannah Ludwig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2026. Für langfristig orientierte Anleger eröffne dies attraktive Möglichkeiten, da viele der Schwächen zyklisch und nicht strukturell seien. Allerdings werde es Geduld benötigen. Ihre "Top Picks" sind Straumann und Sartorius. Positiv bewertet sich zudem Alcon, Eurofins, Healthineers, Sonova, Carl Zeiss, Demant sowie Sartorius Stedim und Ambus. Mit "Underperform" stuft sich hingegen Tecan, Gerresheimer und GN Store Nord ein./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Underperform
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
25,68 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
27,66 €
|Abst. Kursziel*:
-7,16%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
27,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,55%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|10:36
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|16.12.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|10:36
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|16.12.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|16.12.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG