Heute im Fokus
DAX schwächelt -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
UBS AG gibt Continental-Aktie Buy
Neutral-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Gerresheimer Aktie

27,48 EUR -0,28 EUR -1,01 %
STU
Marktkap. 946,4 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
NEU
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

Bernstein Research

Gerresheimer Underperform

10:36 Uhr
Gerresheimer Underperform
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
27,48 EUR -0,28 EUR -1,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Underperform" mit einem Kursziel von 25,68 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr für die meisten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, geprägt von Konsumschwäche, regulatorischem Druck in China und Wechselkursgegenwind, schrieb Susannah Ludwig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2026. Für langfristig orientierte Anleger eröffne dies attraktive Möglichkeiten, da viele der Schwächen zyklisch und nicht strukturell seien. Allerdings werde es Geduld benötigen. Ihre "Top Picks" sind Straumann und Sartorius. Positiv bewertet sich zudem Alcon, Eurofins, Healthineers, Sonova, Carl Zeiss, Demant sowie Sartorius Stedim und Ambus. Mit "Underperform" stuft sich hingegen Tecan, Gerresheimer und GN Store Nord ein./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Underperform

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
25,68 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
27,66 €		 Abst. Kursziel*:
-7,16%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
27,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,55%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

