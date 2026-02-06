DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.964 +2,3%Euro1,1809 ±0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Aktienanalysen

Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Gerresheimer-Aktie

08.02.26 13:35 Uhr
Was Experten für die Gerresheimer-Aktie in Aussicht stellen.

Gerresheimer AG
25,80 EUR 0,56 EUR 2,22%
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Gerresheimer-Aktie abgegeben.

1 Experte rät, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die Gerresheimer-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 27,84 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,62 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Gerresheimer-Aktie von 25,22 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)30,00 EUR18,9523.01.2026
Jefferies & Company Inc.--16.01.2026
Bernstein Research25,68 EUR1,8213.01.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
23.12.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.12.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
09.12.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
22.12.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
16.12.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

