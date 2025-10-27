Gerresheimer Aktie
Marktkap. 1 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer von 55 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wandel und Neuorientierung seien ein langer Weg, schrieb der nun für den Hersteller von Spezialverpackungen zuständige Experte Christian Ehmann./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
29,36 €
|Abst. Kursziel*:
2,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
29,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,31%
|
Analyst Name:
Christian Ehmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
