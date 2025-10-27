DAX 24.236 -0,3%ESt50 5.695 -0,3%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,62 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.028 +0,1%Euro 1,1657 +0,1%Öl 64,53 -1,9%Gold 3.916 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt ab -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
Top News
Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert
Siltronic-Aktie zieht dennoch an: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen Siltronic-Aktie zieht dennoch an: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gerresheimer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
29,04 EUR -0,54 EUR -1,83 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0LD6E

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GRRMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Gerresheimer Hold

08:01 Uhr
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
29,04 EUR -0,54 EUR -1,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer von 55 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wandel und Neuorientierung seien ein langer Weg, schrieb der nun für den Hersteller von Spezialverpackungen zuständige Experte Christian Ehmann./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Hold

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
29,36 €		 Abst. Kursziel*:
2,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
29,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,31%
Analyst Name:
Christian Ehmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

08:01 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Gerresheimer Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.25 Gerresheimer Neutral UBS AG
13.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

dpa-afx Rechnungslegungsvorschriften Gerresheimer-Aktie aber erholt: Untersuchung zu Konzernabschluss 2024 - Umsatz wohl falsch verbucht Gerresheimer-Aktie aber erholt: Untersuchung zu Konzernabschluss 2024 - Umsatz wohl falsch verbucht
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer verteuert sich am Montagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: Das macht der MDAX am Nachmittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: Gerresheimer-Anleger erleichtert von bezifferter Falschbuchung
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Montagmittag in Grün
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Gerresheimer reagiert nur leicht auf bezifferte Falschbuchung
dpa-afx ROUNDUP/Gerresheimer zur Bafin-Prüfung: Drei Millionen Umsatz falsch verbucht
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Montagvormittag mit Aufschlag
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Initial findings of an external independent investigation into revenue recognition from bill-and-hold agreements in the 2024 financial year
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Gerresheimer AG zu myNews hinzufügen