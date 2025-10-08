DAX 24.672 +0,3%ESt50 5.645 -0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,79 -2,9%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.306 -0,7%Euro 1,1611 -0,2%Öl 65,90 -0,3%Gold 4.040 +0,0%
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagmittag So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagmittag
freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart
Gerresheimer Aktie

32,24 EUR -5,00 EUR -13,43 %
STU
Marktkap. 1,28 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

Bernstein Research

Gerresheimer Underperform

11:56 Uhr
Gerresheimer Underperform
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
32,24 EUR -5,00 EUR -13,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach einer weiteren Gewinnwarnung in diesem Jahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31,50 Euro belassen. Der Verpackungsspezialist habe die erneut gesenkten Ziele für Umsatz und operatives Ergebnis unter anderem mit einer gedämpften Nachfrage nach Glas- und Plastikbehältnissen für oral einzunehmende flüssige Medikamente begründet, schrieb Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei von zentraler Bedeutung und müsse vom neuen Finanzchef erklärt werden. Die Situation bei Gerresheimer sei zudem komplex: Das Verhältnis Nettoverschuldung zum bereinigten operativen Ergebnis werde per Ende 2025 voraussichtlich bei fast 4,5 liegen./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Underperform

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
31,50 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
37,48 €		 Abst. Kursziel*:
-15,96%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
32,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,30%
Analyst Name:
Delphine Le Louet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

11:56 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
08:36 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
08:31 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Gerresheimer Buy UBS AG
25.09.25 Gerresheimer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

