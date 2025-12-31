Analystenmeinung

Im schwachen Börsenumfeld haben die Aktien von Gerresheimer am Montag von einer Empfehlung der Investmentbank Oddo BHF nur zeitweise profitiert.

Die Papiere des Spezialverpackungs-Herstellers legten via XETRA zeitweise deutlich zu, gaben einen Teil ihrer Gewinne jedoch wieder ab und notierten am Nachmittag zeitweise noch 0,08 Prozent im Plus bei 25,38 Euro. Neue Zollsorgen verhageln den Wochenstart am deutschen Aktienmarkt.

Der Analyst Oliver Metzger hob die Aktien bei einem Kursziel von 37 Euro von "Neutral" auf "Outperform". Der Finanzchef des Spezialverpackungs-Herstellers, Wolf Lehmann, habe auf eine Investorenkonferenz die Stabilisierung einiger Belastungsfaktoren des Vorjahrs signalisiert, so Metzger. Das Schlimmste sei also wohl vorüber. Gleichzeitig bleibe der grundsätzliche Wachstumstrend im Pharmabereich voll intakt, sodass 2026 insgesamt ein moderater Umsatzanstieg zu erwarten sei. Auch höhere Transparenz in der Bilanzierung, inklusive der Separierung der Moulded-Glass-Sparte, dürfte das Anlegervertrauen wieder stärken.

Gerresheimer-Aktien hatten im Dezember mit 22,60 Euro einen Tiefststand seit dem Jahr 2010 erreicht und stabilisieren sich seither mühsam. Im Herbst 2023 hatten sie noch fast 123 Euro gekostet.

