Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen
BYD-Aktie etwas höher: Offenbar Batterie-Partnerschaft mit Ford in Vorbereitung BYD-Aktie etwas höher: Offenbar Batterie-Partnerschaft mit Ford in Vorbereitung
Gerresheimer Aktie

Marktkap. 900,11 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
Jefferies & Company Inc.

Gerresheimer Buy

13:51 Uhr
Gerresheimer Buy
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
25,82 EUR -0,32 EUR -1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest veröffentlichte am Freitag eine eigene Zweitmeinung zu seiner ersten Diagnose des europäischen Healthcare-Sektors für 2026. Der Bereich Auftragsfertigung (CDMO) habe bei seinem Backtest, der auch die Volatilität am Gesamtmarkt berücksichtige, zwar grundsätzlich am schwächsten abgeschnitten. Er begründet dies mit hohem Kapitalaufwand und Verbindlichkeiten sowie anhaltenden Sorgen um die Lagerbestände. Die Verpackungsspezialisten Gerresheimer und Schott Pharma ragten allerdings nach der relativen Schwäche des Subsektors positiv heraus./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Buy

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,86 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

13:51 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
23.12.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
22.12.25 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
16.12.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt letztendlich
finanzen.net XETRA-Handel SDAX fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Wie Experten die Gerresheimer-Aktie im Dezember einstuften
dpa-afx Von FRIEDRICH VORWERK bis Gerresheimer: Die Tops und Flops im SDAX 2025
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Nachmittag mit roter Tendenz
TraderFox Stocks in Action: Novo Nordisk, IAG, Gerresheimer, Allianz und Flatex.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
