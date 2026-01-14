Gerresheimer Aktie
Marktkap. 900,11 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest veröffentlichte am Freitag eine eigene Zweitmeinung zu seiner ersten Diagnose des europäischen Healthcare-Sektors für 2026. Der Bereich Auftragsfertigung (CDMO) habe bei seinem Backtest, der auch die Volatilität am Gesamtmarkt berücksichtige, zwar grundsätzlich am schwächsten abgeschnitten. Er begründet dies mit hohem Kapitalaufwand und Verbindlichkeiten sowie anhaltenden Sorgen um die Lagerbestände. Die Verpackungsspezialisten Gerresheimer und Schott Pharma ragten allerdings nach der relativen Schwäche des Subsektors positiv heraus./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,86 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
