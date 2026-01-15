DAX 25.289 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.114 -0,3%Euro 1,1622 +0,1%Öl 64,57 +1,1%Gold 4.612 -0,1%
Glencore Aktie

5,57 EUR -0,11 EUR -1,99 %
STU
4,84 GBP -0,07 GBP -1,45 %
LSE
Marktkap. 65,35 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,11%
WKN A1JAGV

ISIN JE00B4T3BW64

Symbol GLCNF

RBC Capital Markets

Glencore Outperform

12:51 Uhr
Glencore Outperform
Aktie in diesem Artikel
Glencore plc
5,57 EUR -0,11 EUR -1,99%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Glencore von 480 auf 530 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Jahr habe unter den Minenkonzern mit einer möglichen Mega-Fusion und rekordhohen Rohstoffpreisen intensiv begonnen, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Fusion von Glencore und Rio Tinto sei noch vor einem Jahr von vielen Marktteilnehmern nicht ernst genommen worden. Die Transaktion gewinne aber an Dynamik, und angesichts der jeweiligen Kursreaktionen beider Aktien erwarte der Markt ein verbindliches Angebot, über das nun debattiert werde. Er rechnet mit einem 27-prozentigen Aufschlag auf den ehemals noch nicht davon beeinflussten Glencore-Kurs./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Glencore

Zusammenfassung: Glencore Outperform

Unternehmen:
Glencore plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,30 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,85 £		 Abst. Kursziel*:
9,39%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
4,84 £		 Abst. Kursziel aktuell:
9,53%
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,15 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Glencore plc

12:51 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Glencore Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Glencore plc

