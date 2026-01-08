Glencore Aktie
Marktkap. 57,1 Mrd. EURDiv. Rendite 2,11%
WKN A1JAGV
ISIN JE00B4T3BW64
Symbol GLCNF
Glencore Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Rio Tinto auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Ein solcher Deal könnte für beide Rohstoffkonzerne von Vorteil sein, da Rio Tinto das benötigte Kupfer erhalten und der Eisenerzbereich im Vergleich weniger groß würde und Glencore Werte für seine Aktionäre freisetzen würde, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Glencore verkaufsbereit ist und dass die größten Herausforderungen im Bereich Kohle sowie im Marketing (Konflikt unterschiedlicher Kulturen) liegen./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Glencore
Zusammenfassung: Glencore Outperform
|Unternehmen:
Glencore plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
4,80 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,49 £
|Abst. Kursziel*:
6,80%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
4,54 £
|Abst. Kursziel aktuell:
5,72%
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,84 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Glencore plc
|10:41
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.20
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.19
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.19
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.19
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.19
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.07.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital