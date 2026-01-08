DAX 25.154 +0,1%ESt50 5.956 +0,9%MSCI World 4.488 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.644 -0,5%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,26 -0,7%Gold 4.472 -0,1%
Heute im Fokus
DAX steigt -- Asiens Börsen schließen fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Glencore Aktie

Glencore Aktien-Sparplan
5,22 EUR +0,02 EUR +0,42 %
FSE
4,54 GBP +0,41 GBP +9,94 %
LSE
Marktkap. 57,1 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,11%
RBC Capital Markets

Glencore Outperform

10:41 Uhr
Glencore Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Rio Tinto auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Ein solcher Deal könnte für beide Rohstoffkonzerne von Vorteil sein, da Rio Tinto das benötigte Kupfer erhalten und der Eisenerzbereich im Vergleich weniger groß würde und Glencore Werte für seine Aktionäre freisetzen würde, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Glencore verkaufsbereit ist und dass die größten Herausforderungen im Bereich Kohle sowie im Marketing (Konflikt unterschiedlicher Kulturen) liegen./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:39 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Glencore

Zusammenfassung: Glencore Outperform

Unternehmen:
Glencore plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,49 £		 Abst. Kursziel*:
6,80%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
4,54 £		 Abst. Kursziel aktuell:
5,72%
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,84 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

