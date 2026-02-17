Glencore Aktie
Marktkap. 66,1 Mrd. EURDiv. Rendite 2,11%
WKN A1JAGV
ISIN JE00B4T3BW64
Symbol GLCNF
Glencore Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Ian Rossouw attestierte dem Rohstoffkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie solide Jahreszahlen. Positiv für den Aktienkurs wertete er die besser als erwarteten Rückflüsse an die Aktionäre und eine geringer als erwartete Nettoverschuldung./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Glencore
Zusammenfassung: Glencore Overweight
|Unternehmen:
Glencore plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
5,25 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,98 £
|Abst. Kursziel*:
5,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,00 £
|Abst. Kursziel aktuell:
4,98%
|
Analyst Name:
Ian Rossouw
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,51 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Glencore plc
|12:51
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
