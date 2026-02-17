DAX 25.190 +0,8%ESt50 6.071 +0,8%MSCI World 4.522 +0,3%Top 10 Crypto 8,7910 +0,4%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.044 +0,2%Euro 1,1840 -0,1%Öl 69,26 +2,8%Gold 4.951 +1,5%
Glencore Aktie

5,74 EUR +0,23 EUR +4,08 %
STU
5,00 GBP +0,14 GBP +2,90 %
LSE
Marktkap. 66,1 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,11%
WKN A1JAGV

ISIN JE00B4T3BW64

Symbol GLCNF

Barclays Capital

Glencore Overweight

12:51 Uhr
Glencore Overweight
Glencore plc
5,74 EUR 0,23 EUR 4,08%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Ian Rossouw attestierte dem Rohstoffkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie solide Jahreszahlen. Positiv für den Aktienkurs wertete er die besser als erwarteten Rückflüsse an die Aktionäre und eine geringer als erwartete Nettoverschuldung./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Glencore Overweight

Unternehmen:
Glencore plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
5,25 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,98 £		 Abst. Kursziel*:
5,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,00 £		 Abst. Kursziel aktuell:
4,98%
Analyst Name:
Ian Rossouw 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,51 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Glencore plc

12:51 Glencore Overweight Barclays Capital
16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Glencore plc

finanzen.net Profitables Glencore-Investment? FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Glencore Aktie News: Glencore am Mittag im Aufwind
finanzen.net Börse London: FTSE 100 zum Start im Plus
finanzen.net Glencore Aktie News: Glencore am Mittwochvormittag höher
finanzen.net Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag tiefer
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag fester
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 bewegt sich am Montagmittag im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingebracht
Financial Times Glencore seeks big-ticket deals after Rio Tinto megamerger collapse
Mining.com Glencore-Merafe JV taps ferrochrome but closure looms
Mining.com Glencore-US Govt is the perfect relationship rebound
Financial Times Rio Tinto and Glencore may yet get their happy ending
Financial Times Why Rio Tinto walked away from Glencore
Financial Times Why Rio Tinto walked away from Glencore
Benzinga Valuation Disagreement Sinks Rio And Glencore Mega-Merger
Mining.com How Rio-Glencore talks fell apart
