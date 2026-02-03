In Verhandlungen

Glencore will sich von Beteiligungen in der Demokratischen Republik Kongo trennen.

Der Rohstoffkonzern führt nach eigenen Angaben derzeit Verhandlungen über einen Verkauf eines 40-Prozentanteils an seinen Kupfer- und Kobalt-Vermögenswerte. In einem Deal würden die Geschäfte von Glencore im Kongo mit rund 9 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden bewertet.

Wer­bung Wer­bung

Glencore hat bereits mit Orion CMC eine Absichtserklärung unterzeichnet für Anteile an den Aktivitäten von Mutanda Mining und Kamoto Copper. Orion CMC, hinter der die US-Behörde International Development Finance Corp steht, hätte das Recht, einen Anteil der Produktion aus den Minen zu verkaufen. Wie Glencore weiter mitteilte, käme das der Versorgung der USA mit kritischen Rohstoffen zugute.

Die Glencore-Aktie gewinnt in London zeitweise 1,02 Prozent auf 5,23 GBP.

DOW JONES