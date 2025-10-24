DAX 24.309 +0,3%ESt50 5.711 +0,6%MSCI World 4.412 +0,9%Top 10 Crypto 15,66 +5,2%Nas 23.606 +1,7%Bitcoin 99.319 +0,9%Euro 1,1637 +0,1%Öl 65,70 +0,0%Gold 4.007 -1,8%
Glencore Aktie

4,00 EUR +0,06 EUR +1,64 %
STU
3,48 GBP +0,02 GBP +0,43 %
LSE
Marktkap. 46,68 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,11%
WKN A1JAGV

ISIN JE00B4T3BW64

Symbol GLCNF

JP Morgan Chase & Co.

Glencore Neutral

18:36 Uhr
Glencore Neutral
Glencore plc
Glencore plc
4,00 EUR 0,06 EUR 1,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht für die Bergbaubranche der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) noch weiterhin Luft nach oben, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Er bleibt zudem zuversichtlich für Aktien von Goldminenbetreibern./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Glencore Neutral

Unternehmen:
Glencore plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3,48 £		 Abst. Kursziel*:
15,09%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3,48 £		 Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Glencore plc

18:36 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Glencore Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.25 Glencore Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.25 Glencore Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Glencore plc

finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Mittag knapp behauptet
finanzen.net Glencore Aktie News: Glencore legt am Mittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich
finanzen.net Glencore Aktie News: Glencore am Montagvormittag freundlich
finanzen.net Glencore Aktie News: Glencore verliert am Nachmittag
finanzen.net Mittwochshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Gewinne
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 legt nachmittags zu
Mining.com Glencore in talks on Mokala manganese offtake deal
Zacks Should Value Investors Buy Glencore (GLNCY) Stock?
Mining.com Metallium subsidiary Flash Metals USA inks offtake MOU with Glencore
Mining.com Anglo-Teck merger hinges on Glencore backing
Mining.com Orion clinches watershed $250m deal with Glencore
Mining.com Glencore may be digging in for more dealmaking
Mining.com Glencore-Merafe may cut thousands of jobs at idled ferrochrome facilities
Mining.com Excellon closes offtake, financing deal with Glencore
