Glencore Aktie
Marktkap. 46,68 Mrd. EURDiv. Rendite 2,11%
WKN A1JAGV
ISIN JE00B4T3BW64
Symbol GLCNF
Glencore Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht für die Bergbaubranche der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) noch weiterhin Luft nach oben, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Er bleibt zudem zuversichtlich für Aktien von Goldminenbetreibern./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Glencore Neutral
|Unternehmen:
Glencore plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3,48 £
|Abst. Kursziel*:
15,09%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3,48 £
|Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Glencore plc
|18:36
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:36
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.20
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.19
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.19
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.19
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.19
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:36
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.07.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital