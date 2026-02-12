DAX 24.820 -0,1%ESt50 5.987 -0,4%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.403 +1,2%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,85 +0,4%Gold 4.945 +0,5%
RELX Aktie

Marktkap. 41,84 Mrd. EUR

KGV 26,82
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx von 4570 auf 3600 Pence gesenkt, die Einstufung nach dem von KI-Sorgen ausgelösten Kursrutsch auf "Buy" belassen. 2025 sei stark gelaufen, der Ausblick habe sich verbessert und der Aktienrückkauf sei ausgeweitet worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag im Resümee der Zahlen. In der Telefonkonferenz zu den Resltaten habe sich das Management zuversichtlich geäußert; es gebe demnach keine Anzeichen disruptiven KI-Wettbewerbs. Wegen der gestiegenen KI-Unsicherheit habe sie dennoch das Kursziel gesenkt./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Buy

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,74 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,58 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

