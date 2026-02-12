RELX Aktie
Marktkap. 41,84 Mrd. EURKGV 26,82
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx von 4570 auf 3600 Pence gesenkt, die Einstufung nach dem von KI-Sorgen ausgelösten Kursrutsch auf "Buy" belassen. 2025 sei stark gelaufen, der Ausblick habe sich verbessert und der Aktienrückkauf sei ausgeweitet worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag im Resümee der Zahlen. In der Telefonkonferenz zu den Resltaten habe sich das Management zuversichtlich geäußert; es gebe demnach keine Anzeichen disruptiven KI-Wettbewerbs. Wegen der gestiegenen KI-Unsicherheit habe sie dennoch das Kursziel gesenkt./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RELX Buy
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,74 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,58 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
