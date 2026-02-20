KRONES Aktie
Marktkap. 4,27 Mrd. EURKGV 14,37
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 174 auf 187 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Margenanstieg setze sich fort, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee zum Geschäftsbericht des Anlagenbauers./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones AG
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
187,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
136,00 €
|Abst. Kursziel*:
37,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
136,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,10%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
160,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KRONES AG
|10:41
|KRONES Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|KRONES Buy
|UBS AG
|19.02.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|05.11.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|04.08.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.02.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG