DAX 25.141 -0,5%ESt50 6.120 -0,2%MSCI World 4.554 +0,0%Top 10 Crypto 8,5525 +2,8%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.288 -1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,53 -0,2%Gold 5.150 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün -- Trump will weltweiten Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ethereum & Co. sinken -- Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Top News
American Airlines: 75 % Verlustquote im Frühjahr – Wiederholt sich das Muster 2026? American Airlines: 75 % Verlustquote im Frühjahr – Wiederholt sich das Muster 2026?
Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KRONES Aktie

Kaufen
Verkaufen
KRONES Aktien-Sparplan
136,40 EUR +1,40 EUR +1,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,27 Mrd. EUR

KGV 14,37
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 633500

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006335003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KRNNF

Warburg Research

KRONES Buy

10:41 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
136,40 EUR 1,40 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 174 auf 187 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Margenanstieg setze sich fort, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee zum Geschäftsbericht des Anlagenbauers./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
187,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
136,00 €		 Abst. Kursziel*:
37,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
136,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,10%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
160,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

10:41 KRONES Buy Warburg Research
20.02.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 KRONES Kaufen DZ BANK
19.02.26 KRONES Buy UBS AG
19.02.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu KRONES AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Jost Werke, Knorr-Bremse, Air Liquide, ThyssenKrupp, Krones Stocks in Action: Jost Werke, Knorr-Bremse, Air Liquide, ThyssenKrupp, Krones
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Freitagnachmittag in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: mittags Gewinne im MDAX
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES schiebt sich am Mittag vor
finanzen.net MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX startet im Plus
finanzen.net KRONES Aktie News: Anleger greifen bei KRONES am Freitagvormittag zu
EQS Group EQS-News: Krones continued profitable growth path in 2025 – Executive Board forecasts further revenue and profitability growth for 2026
EQS Group EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, sell
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 07/11/2025, 06:45 CET/CEST - Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-News: Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Krones significantly increases profitability in first half-year and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
KRONES AG zu myNews hinzufügen